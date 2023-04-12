أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في مطروح 2023.. الشروط والأوراق

تنتشر أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في مطروح 2023، وتقدم هذه الخدمة للعمالة الفنية فقط، من الحرفيين، وتخدم فئة كبيرة منهم لتشمل أكثر من 400 مهنة للعمالة الفنية بمختلف تخصصاتها مثل كهربائي المعدات، وعامل تجميع أفران البوتاجاز والغاز، وتمنح الشهادة لجميع من يجتاز الاختبار بنجاح.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في مطروح 2023، يبحث عنها الحرفيون والعمال بمختلف تخصصاتهم، للحصول علي شهادة معتمدة بمستوى مهارته في الحرفة التي يعمل بها، من خلال الدخول في اختبار، ويجوز للعامل الحاصل على مستوى «محدود المهارة» التقدم للاختبار مرة أخرى بعد 3 شهور لرفع مستوى مهارته الفنية.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في مطروح 2023

وقال عاطف درويش وكيل وزارة القوي العاملة بمطروح لـ«الوطن»، إن الراغبين يتوجهون إلى أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في مطروح 2023، للحصول على الشهادة في مكاتب العمل بمحافظة مطروح، طبقا لما أعلنه دليل الخدمات العامة في مصر على موقعه الإلكتروني، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء والذي يحمل رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومن بينها شهادة القياس، وتنتشر المكاتب التي تقدم الخدمة للراغبين من العمال على مستوى المحافظة كالتالي:

- مكتب العمل الرئيسي بمقر مديرية القوى العاملة بمدينة مرسى مطروح.

- مكتب العمل في مدينة الحمام.

- مكتب العمل في مدينة الصبعة.

- مكتب العمل في مدينة العلمين.

- مكتب العمل في مدينة النجيلة.

- مكتب العمل في مدينة سدي براني.

- مكتب العمل في مدينة السلوم.

- مكتب العمل في مدينة سيوة.

المستندات المطلوبة للحصول علي الشهادة

- حوالة بريدية بقيمة الرسوم.

- صورتان للبطاقة والأصل يسلم للاطلاع.

- الرقم التأميني.

- طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص.

- مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب.

- صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم الأصل للاطلاع.

إجراءات طالب الخدمة

وعلى الراغبين في الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة من الصنايعية والحرفيين والعمل التوجه لأقرب مكتب عمل للحصول على الخدمة من خلال عدة إجراءات وهي كالتالي:

- عمل حوالة بريدية.

- تقديم الأوراق للموظف المختص.

- التوجه إلى مدير مديرية القوى العاملة لختم الأوراق.

مدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة

وحسب وكيل وزارة القوي العاملة بمطروح فإن شهادة قياس مستوى المهارة لها مدة صلاحية وهي 5 سنوات فقط وتجدد مرة أخرى من ذات المكاتب، كما يُعفى أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات من الرسوم المقررة لاستخراجها.