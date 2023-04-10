صلاة العيد الساعة كام في محافظة شمال سيناء؟.. الأوقاف تحصر الساحات والمساجد

تستعد مساجد وساحات المدن والقرى بشمال سيناء لصلاة عيد الفطر المبارك، والذي أوشك على الانتهاء.

ويتساءل الكثير من أهالي سيناء عن موعد صلاة العيد كل عام، سواء في العريش أو الشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة شمال سيناء؟ سؤال أجابت عليه الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال إمساكية 2023.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة بشمال سيناء

وأعلنت هيئة المساحة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة شمال سيناء وقد حصلت «الوطن» على المواعيد كاملة، خلال التقرير في جميع مراكز ومدن المحافظة من بئر العبد حتى العريش والشيخ زويد ورفح ومناطق الوسط من سيناء وهي كالتالي:

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة العريش الساعة 5:37 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في الشيخ زويد 5.43 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في رفح لساعة 5:43 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مركز بئر العبد الساعة 5:44 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في وسط سيناء 5:41 صباحا.

استعدادات عيد الفطر في محافظة مطروح

وقال الشيخ محمود مروزق وكيل وزارة الأوقاف شمال سيناء بيان له إن هناك استعدادات شاملة لاستقبال صلاة عيد الفطر في محافظة مدن وقرى المحافظة، بغالبية المساجد وجري تحديد جميع الساحات في العريش وبئر العبد، والمساجد أيضا في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، التي سيؤدي بها المواطنين الصلاة، في مراكز ومدن المحافظة في جميع المراكز والمدن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.