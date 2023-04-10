حبس المتهم بحيازة «هيدرو» بـ500 ألف جنيه في شمال سيناء 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بحيازة «الهيدرو» في منطقة شمال سيناء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

حول الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ إلى قسم شرطة بئر العبد، بشأن اتجار أحد الأشخاص بـ المواد المخدرة في سيناء، وبالفحص تبيّن أنّ له معلومات جنائية سابقة، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضرا بها، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.

العقوبة القانونية للمتهمين

عن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنّ المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أنّ عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.