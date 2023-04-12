تفاصيل حبس المتهم بسرقة حقائب السيدات في شوارع النزهة

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بسرقة حقائب السيدات في الشوارع من منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهم بسرقة حقائب السيدات

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم، القبض على متهم بسرقة حقائب السيدات ومتعلقات المواطنين من خلال أسلوب الخطف من الشوارع في النزهة بالقاهرة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تقدم إحدى السيدات ببلاغ إلى قسم شرطة النزهة تُفيد من خلاله بأنها تفاجأت بأحد الأشخاص يستقل سيارة أجرة ويخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول ومتعلقاتها الشخصية، وهرب على الفور.