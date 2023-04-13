المتهم بسرقة حقائب السيدات في النزهة: «بخطفهم وأجري بالعربية»

«ببقى راكب عربية وأمشي بيها في الشارع، واللي أشوفها ماسكة الشنطة من جهة الشارع أقرب منها وأخطف الشنطة».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة حقائب السيدات اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من الأجهزة الأمنية.

طريقة سرقة حقائب السيدات

كشف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه، طريقة سرقة حقائب السيدات قائلا: «لازم أبقى راكب عربية عشان أقدر أخطف الشنط بسرعة، وبراقب الستات اللي ماشية في الشارع، واللي ألاقيها شنطتها سهلة في الخطف، باخدها بسرعة وأجري بالعربية».

وتابع المتهم: «الأهم هو خطف الشنطة والهروب بسرعة بالعربية، عشان محدش يلحق ياخد النمر بتاعتها»، موضحا أنه يختار الشوارع غير المزدحمة وفي غير أوقات الذروة.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأربعاء، القبض على متهم بسرقة حقائب السيدات في منطقة النزهة بالقاهرة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي رامي ربيع مقلد لـ«الوطن»، إنه وفق مادتي 317 و318 من قانون العقوبات، عقوبة المتهم بسرقة حقائب السيدات في النزهة بالقاهرة تصل إلى الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك إذا لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة.