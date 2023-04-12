صحفي إماراتي لـ«الوطن»: العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي تشهد تقدما وقوة

قال الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، إن العلاقات بين مصر والإمارات تتميز بالثبات والاستقرار والرسوخ، في مختلف الفترات، وهي علاقات أخوية متينة مبنية على التقدير والاحترام المتبادلين والتاريخ والقيم والمصالح المشتركة، وتطابق الرؤى والتوجهات فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية الإقليمية والدولية.

العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي شهدت تقدما وقوة بشكل كبير

وأضاف الحمادي لـ «الوطن»: «العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي شهدت تقدما وقوة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، على جميع المستويات، وعلاقة الشعبين المصري والإماراتي قصة جميلة وقديمة مبنية على الاحترام المتبادل، حيث تشاركنا في الكثير من الأفراح والأوقات الصعبة والجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة جزء من نسيج هذا المجتمع ونجحوا بالفعل في الانخراط داخل المؤسسات وكل المجالات، والشعب الإماراتي يتعامل مع المصريين كأشقاء وشركاء في بلدهم».

وتابع: «التنسيق والتشاور المستمر في الشأن السياسي والدبلوماسي يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية ذات الأولوية في ملف العلاقات المشتركة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف توحيد وتعزيز المواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تحرص الدولتان على تغليب لغة الحوار، والحلول السلمية التي تحفظ استقرار الدول وصون مقدراتها».