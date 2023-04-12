«تعليم الجيزة» تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى الدور الأول «آخر العام» للعام الدراسي 2022/2023 وفقًا للمواعيد التالية: -

- سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 6 حتى 25 مايو 2023.

- الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 20 حتى 25 مايو 2023.

- مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 17 مايو 2023.

- الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 6 حتي 21 مايو 2023.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديري عموم الإدارات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص جداول المرحلة الابتدائية "- الصف الرابع الابتدائي (صباحي – مسائي)- الصف الخامس الابتدائي ( صباحي – مسائي)- الصف السادس الابتدائي ( صباحي – مسائي)"جداول المرحلة الإعدادية "-الصف الأول الإعدادي ( صباحي – مسائي)- الصف الثانى الإعدادي ( صباحي – مسائي)-الصف الثالث الإعدادي ( صباحي) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة."جداول المرحلة الثانوي العام "-الصف الأول الثانوي ( صباحي – مسائي)- الصف الثانى الثانوي ( صباحي – مسائي)