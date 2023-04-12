«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد امتحانات المواد الخارج المجموع التيرم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات المواد الخارج المجموع والمستوي الرفيع والتربية العسكرية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والمقرر أن تبدأ يوم 29 أبريل 2024.

مواعيد امتحانات المواد الخارج المجموع

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، مواعيد امتحانات المواد الخارج المجموع والمستوي الرفيع والتربية العسكرية لصفوف النقل وهي كالتالي:-

- الصف الرابع الابتدائي:1 مايو 2023 المستوى الرفيع.

- الصف الخامس الابتدائي: 1 مايو 2023 المستوى الرفيع.

- الصف السادس الابتدائي: 30 أبريل 2023 تربية دينية و1 مايو مستوى رفيع.

امتحانات المواد الخارج عن المجموع للإعدادية

- الصف الأول الإعدادي: 29 أبريل دين وحاسب و30 أبريل 2023 مستوري رفيع و3 مايو تربية فنية.

- الصف الثاني الإعدادي:29 أبريل دين وحاسب آلي و30 أبريل مستوي رفيع و3 مايو التربية الدينية.

- الصف الثالث الإعدادي: 2 مايو امتحان المستوي الرفيع.

- الصف الأول الثانوي: 29 أبريل دين ووطنية ويون 30 أبريل مستوي الرفيع و2 مايو حاسب ومهنية والأربعاء 3 مايو تربية عسكرية.