رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير اختبارات منتصف التيرم الثاني

تابع الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، سير اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 لجميع البرامج التكنولوجية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، رافقه الدكتور أحمد الصاوي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات.

انتظام سير الاختبارات وتواجد الملاحظين

ومن جانبه، اطمأن الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة على انتظام سير الاختبارات وتواجد الملاحظين والمراقبين داخل اللجان، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بإعداد جميع الترتيبات اللازمة لمتابعة أعمال الامتحانات بصورة مستمرة.

الالتزام بضوابط أداء الاختبار

وأكد كشك، خلال جولته، الالتزام بضوابط أداء الاختبار واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة لهم وحل أي مشكلات تطرأ أمامهم.

وخلال جولته، أجرى الدكتور عربي كشك حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.