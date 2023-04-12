«صحة بني سويف» ترفع درجة الطوارئ استعدادا لأعياد القيامة والنسيم والفطر

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، تزامنًا مع قرب اعياد القيامة المجيد وشم النسيم والفطر المبارك.

خطة استعداد مديرية الصحة في بني سويف تزامنًا مع الأعياد

وكشف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، خطة المديرية تزامنًا مع الأعياد والتي تتضمن رفع درجة الطوارئ في كافة المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض.

تشكيل غرفة وقائية لاستقبال بلاغات الأمراض المعدية

وأكد وكيل وزارة الصحة في بني سويف على تكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية.

تشكيل خطة ازمات فرعية داخل كل مستشفى ببني سويف

كما تضمنت الخطة تشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ، والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

خطة استعداد مرفق الإسعاف للأعياد في بني سويف

وفي السياق ذاته، أعد مرفق الإسعاف في المحافظة خطةمحكمة تزامنًا مع اعياد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، بتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة على كافة مدن ومراكز المحافظة.

كما تشمل استعدادات مرفق الإسعاف وضع خطة تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد، ومنع الإجازات والأذونات، ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي