استعدادات «صحة بني سويف» لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. تنطلق غدا

أنهت مديرية الصحة ببني سويف استعداداتها لبدء تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تنطلق غداً الأحد وتستمر 4 أيام، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية، وتستهدف تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات، في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

تطعيم 571 ألف طفل ببني سويف

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى الأربعاء المقبل، تستهدف تطعيم نحو 571 ألف طفل وطفلة على مستوى المحافظة، وجرى التنويه عن الحملة ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، وتعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

1585 فريق تطيعم ثابت ومتحرك ببني سويف

من جانبها، قالت الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي بالمحافظة، إن الحملة يتم تنفيذها على مستوى 7 إدارات صحية و195 مركز تطعيم من خلال 1585 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة، بواقع 224 فرقة ثابتة و1361 فرقة متحركة، حيث تعتمد استراتيجية العمل بالحملة على التطعيم من منزل إلى آخر، وتستهدف رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال، مع التأكيد على عدم وجود أي أعرض جانبية للتطعيم.