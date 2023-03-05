وكيل صحة بني سويف: بدء صدور شهادات المقبلين على الزواج الصحية «صور»

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم الأحد، بدء صدور الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية بهدف الكشف والاطمئنان على سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تخصيص 8 مراكز لإجراء الفحص الطبي والتحاليل للمقبلين على الزواج في بني سويف

وأضاف « يوسف» خلال تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم تخصيص 8 مراكز لإجراء المبادرة والفحص الطبي على مستوى المحافظة، والتي تشمل (رعاية الطفل ببني سويف، الوحدة الصحية بباروط، المركز الطبي في ببا، المركز الطبي بناصر، وحدة قمن العروس الصحية بالواسطى، وحدة المماليك الصحية بإهناسيا، الوحدة الصحية بيدهل سمسطا، رعاية طفل الفشن).

مشورة طبية للمقبلين على الزواج في بني سويف

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج طبيا تقدم أيضاً المشورة الطبية والعلاجية والنفسية بمعرفة الفريق الطبي، ومنها الأمراض المعدية، والفيروس الكبدي B، والفيروس الكبدي C، وفيروس الإيدز ( AIDS )، الأمراض الوراثية ومنها الأنيميا المنجلية الثلاسيميا، والأمراض غير السارية ومنها نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وهناك فحوصات أخري ومنها فصيلة الدم، والعامل ريزوس، ونسبة الهيموجلوبين، وتقدم المشورة الطبية والعلاجية والنفسية عن طريق الفريق الطبي.

تحويل الحالات صاحبة الأمراض للعلاج بمستشفى جامعة بني سويف

بجانب تحويل الحالات الإيجابي للأنيميا المنجلية والثلاسيميا لعيادة أمراض الدم بمستشفي جامعة بني سويف وذلك يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.