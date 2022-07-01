عامل يتهم مستشفى بالتسبب في وفاة ابنه.. و«صحة بني سويف» تحقق

«عاوز حق ابني.. مات مني ومعرفتش أعمل معاه حاجة، والسبب طبيبة رفضت دخوله الحضانة»، بهذه الكلمات بدأ، محمد سعيد ابن قرية صفط العرفا بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، صاحب الـ26 سنة، والد طفل حديث الولادة توفي داخل حضانة المستشفى بعد تأخر دخوله بسبب سوء تنسيق بين حضانة مستشفى خاص وحضانة مستشفى الفشن المركزي، وفتحت على إثر تلك الواقعة مديرية الصحة في بني سويف تحقيقًا موسعًا بالشؤون القانونية بالمديرية.

والد الطفل يروي تفاصيل الواقعة: «حقي عند ربنا»

وقال والد الطفل المتوفى في بث مباشر لـ«الوطن» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من داخل منزل الأسرة بقرية صفط العرفا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، و«عقب إجراء زوجتي لعملية ولادة قيصرية داخل مستوصف في مدينة الفشن، وأنجبت ابني سعيد عرضته على طبيبة أطفال والتي ابلغتني أن الطفل بحاجة إلى حضانة ونظرا لعدم وجود أماكن داخل المستشفى المركزي بالفشن، توجهت بالطفل برفقة جدته إلى حضانة خاصة، ولعدم قدرتنا على التكلفة اليومية للحضانات الخاصة لأننا لا نملك، أو قدرتنا المالية محدودة، توجهت إلى مستشفى الفشن مرة أخرى، وانتظرت يوم كامل أو اثنين حتى عثرت على مكان بالمستشفى من خلال أحد العاملين».

محمد سعيد: طبيبة رفضت استقبال الحالة

وتابع والد الطفل: «قمنا بنقل الطفل إلي قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي، وفور وصولنا التقينا بالطبيبة النوبتجي بالمستشفى، وطلبنا منها إستقبال الحالة داخل حضانة المستشفى، ولكنها قابلت ذلك بالرفض، ظللنا نطلب منها لفترة ولكنها صممت علي عدم استقبال الطفل، فأسرعت ومعي جدة الطفل ووضعته على انبوبة اكسجين لإنقاذه، وفي ذلك الوقت تصادف وجود مجموعة من رواد السوشيال ميديا، ورواد العمل الخدمي الذين قاموا بالتواصل مع رئيس المدينة والمسؤولين ومدير المستشفى ومديرية الصحة وحضروا إلي المستشفى، وبالفعل دخل ابني إلى الحضانة، وبعدها بساعات توفي الطفل ولا اعلم السبب رغم أنه حالته كانت ليست سيئة وكنت اسمع صراخه من الخارج».

والد الطفل يطالب بالحصول على حقه

وطالب والد الطفل بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المخطئ، وعدم إضاعة حق الطفل أو غيره، قائلًا: «والله العظيم ما لحقت أفرح به أو اشوفه واحفظ ملامحه فقط أطلقت اسمه على اسم والدي سعيد، وأنا مش بطلب إلا حق الطفل من تسبب في زفاته ورغم ذلك لم أحرر محضر لاني كنت عاوز أدفن ابني بس ومش عاوز مشاكل».

صحة بني سويف تحقق في وفاة الطفل

من جانبها أصدرت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا قالت فيه إن سوء تنسيق غير مقصود وقع بين إحدى الحضانات الخاصة وقسم الحضانات بمستشفى الفشن المركزي، ما أدى إلى عدم استقبال الطبيبة النوباتيجي للطفل، وفور علم مدير المستشفى؛ تم استقبال الطفل بقسم الحضانات الساعه 10 مساءً الثلاثاء 28 يونيو، ثم توفي

وأشار البيان إلى أن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أحال الواقعة إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.