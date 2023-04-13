تجديد حبس مبيض محارة بتهمة ترويج المخدرات في التبين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مبيض محارة 15 يومًا للمرة الأولى، لحيازته كمية كبيرة من مخدر البانجو، قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة قسم الصف.

حملة أمنية سقط فيها المتهم بحوزته المخدرات

خرجت حملة أمنية يقودها النقيب محمد شاهين، معاون وحدة مباحث قسم شرطة التبين، وأثناء السير بدائرة القسم، استوقف المدعو «نجيب. ن. ب. ز»، 33 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم الصف، حال سيره بأحد شوارع المدينة، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات بداخلها كيلو من نبات البانجو المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش «محلي الصنع»، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار

جرى اصطحابه إلى ديوان القسم، وبمواجهته أمام العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع العملاء، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات بالقرار السالف ذكره.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

يقول المحامي مصطفى عبدالمنعم الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.