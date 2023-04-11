حبس تاجر مخدرات بتهمة حيازة كمية من «الآيس» في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الأيس ذلك قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة القسم، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات التي تشرف عليها ضباط مباحث حلوان، وأرسال المضبوطات إلي المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عنها.

تفاصيل الضبطية

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات لمعاون وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم عن اتجاره في المواد المخدرة متخذًا من منطقة عرب غنيم وكرًا لتجارته الآثمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط المتهم حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدري الأيس، والحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أمام العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تعرف على عقوبة الإتجار بالمخدرات

قالت المحامية عبير نجم الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.