تفاصيل حبس 4 متهمين بالنصب على المواطنين في مصر الجديدة

أمرت جهات التحقيق، بحبس 4 أشخاص متهمين بالنصب على المواطنين في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، من خلال إيهامهم بأنهم يستطيعون استخراج تذاكر سفر طيران، وجوازات سفر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع أمر المباحث بسرعة القبض على المتهم الخامس.

القبض على المتهمين

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأربعاء، القبض على 4 أشخاص متهمين بالنصب على المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وإقناعهم بأنهم يمكنهم توفير تذاكر الطيران والإقامة.

وكشفت التحريات، أن اثنين من أصل 5 متهمين، لهما معلومات جنائية سابقة، وأنهم كونوا تشكيل عصابي، مستغلين عملهم في مجال شركات السياحة، ونصب على المواطنين الذي وصل عددهم حتى الآن 45 ضحية، وأجروا شقة سكنية للنصب على ضحاياهم، كما عُثر بحوزة المتهمين على تأشيرات إلكترونية، مع تذاكر طيران، وجوازات سفر.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين بالنصب على المواطنين، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليهم المادة 336 من قانون العقوبات، والتي نصت على الآتي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».