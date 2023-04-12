حالة الطقس غدا في المحافظات.. استمرار سقوط الأمطار وتحذير من ظاهرة فجرا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المحافظات مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وذلك في الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ» إلى سقوط أمطار تصل إلى نسبة 30%، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة التي سجلت سرعتها 32 كيلو مترا في الساعة وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

تكون الشبورة المائية على الطرق في المحافظات

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى تكون الشبورة المائية الكثيفة ونشاطا للرياح إذ بلغت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة مع طقس غائم جزئيا على مدار اليوم.

وسجلت العظمى في محافظات السواحل الشمالية الشرقية بورسعيد، السويس 20 درجة والصغرى 12 درجة وسجلت سرعة الرياح 30% وتنشط الرياح إذ سجلت سرعتها 32 كيلومترا في الساعة.

وتتكون ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية في محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد مع انعدام فرص سقوط الأمطار وطقس غائم جزئيا على مدار اليوم، وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 15 درجة.