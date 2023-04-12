ياسمين صبري تستمتع بأجواء رمضان في شارع المعز

فاجأت الفنانة ياسمين صبري، الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها أثناء تجولها في منطقة الحسين وشارع المعز؛ إذ كانت تستمتع بالأجواء الرمضانية.

ياسمين صبري في شارع المعز

ونشرت ياسمين صبري، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعدما قررت التخفي للاستمتاع بالأجواء الرمضانية في شارع المعز، ومنطقة الحسين، منعًا لالتفاف الجمهور حولها وحدوث ازدحام بالمنطقة.

وتستعد الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في فيلم «أبونسب»، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام، والفنان ماجد الكدواني، من إخراج رامى إمام.

ويعد هذا العمل التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.

آخر مشاركة لياسمين صبري في دراما رمضان

في سياق آخر، تغيبت الفنانة ياسمين صبري عن السباق الرمضاني الجاري، للعام الثالث على التوالي، بعد آخر مشاركة عام 2020 بمسلسل «فرصة تانية»، الذي كانت تدور أحداثه حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.

وشارك في بطولة مسلسل فرصة تانية ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، محمد أبو داود، نهال عنبر، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي.