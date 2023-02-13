ياسمين صبري تعود للساحة الفنية بعد غياب 3 أعوام

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن عودتها للساحة الفنية، مرة أخري، بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات، حيث كان أخر عمل فني لها مسلسل «فرصة تانية»، الذي عرض بدراما رمضان 2020.

ياسمين صبري تعلن عودتها للفن مرة أخرى

وفتحت ياسمين صبري، خاصية «Ask»، للجمهور، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث وجه أحد المتابعين سؤالًا لها، قائلا: «متي بترجعين تمثلين»، لترد عليه «الشهر دا».

بينما وجه أحد المتابعين سؤلا أخر قائلا: «متي ترجعين نبغاك اقوي ورجعة قوية»، لترد عليه: «قريبا جدا حاجات كتير»، في إشارة منها بمشاركتها من أكثر من عمل فني خلال الفترة القادمة.

مشاركة ياسمين صبري في فيلم استقالة مجرم

وكانت بدأت الفنانة ياسمين صبري، تصوير فيلمها الجديد «يوم استقالة مجرم»، الذي يجمعها بالفنان أمير كرارة، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسن المنباوي، ولكن توقف التصوير لانشغال كرارة بتصوير مسلسل «سوق الكانتو» المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2023.

أخر أعمال ياسمين صبري

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، هو مسلسل «فرصة تانية»، الذي عُرض عام 2020، حيث ضم العمل نخبة من أبرز الفنانين، منهم: ياسمين صبري، ايتن عامر، دياب، هبة مجدي، أحمد مجدي، محمد البزاوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.