ياسمين صبري تعود إلى السينما بعد غياب 5 سنوات بفيلم «أبو نسب»

تعود الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة المقبلة إلى مصر من أجل استكمال تصوير فيلمها الجديد «أبو نسب» مع الفنان محمد إمام، حيث تعتبر تلك التجربة الأولى لها بعد غياب عن السينما 5 سنوات.

ياسمين صبري وفيلم «أبو نسب»

ويتجدد التعاون بين الفنانة ياسمين صبري والفنان محمد إمام، حيث جمع بينهما عام 2018 فيلم «ليلة هنا وسرور»، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وقت عرضه بدور العرض.

موعد استكمال ياسمين صبري فيلم «أبو نسب»

انتهت الفنانة ياسمين صبري من تصوير جزء كبير من فيلمها «أبو نسب»، ومن المقرر أن تعود مرة أخرى لاستكمال تصوير الفيلم، والذي من المقرر عرضه هذا العام بعد عيد الفطر المبارك.

غياب ياسمين صبري عن رمضان 2023

وتغيب الفنانة ياسمين صبري عن رمضان هذا العام، حيث كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في مسلسل «فرصة تانية»، الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشاركها في بطولته، دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.