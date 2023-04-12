ناقد فني يشيد برشدي الشامي في مسلسل تحت الوصاية: خبرة العمر الطويل

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بدور الفنان رشدي الشامي في مسلسل تحت الوصاية.

وكتب الناقد محمود عبدالشكور عن الفنان رشدي الشامي، قائلا: «أكاد لا أتعرف عليه في كل دور جديد، فيما شاهدنا من حلقات تحت الوصاية، يبدو رشدي الشامي في دور عم ربيع، كأب بديل لحنان الهاربة من الظلم، والباحثة عن وسيلة للرزق والعمل، رغم صعوبة الظروف والأحوال».

خبرة العمر الطويل

وأضاف «عبدالشكور»: «بين حالة صحية جسدية متعبة، وطاقة محبة، وإرادة حياة لا تلين، وخبرة العمر الطويل، تنبض شخصية عم ربيع بالحياة، بلمسات وتفاصيل مشخصاتي قدير، يعرف كيف يتلون صوتا وحركة ونظرات أعين، مع كل مشهد، وفي كل لقطة رشدي الشامي أستاذ كبير».

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير