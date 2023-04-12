مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6.. منى زكي تتشاجر مع دياب بسبب إيراد المركب

فلاش باك جديد بدأت به أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6، بذهاب «حنان» التي تلعب دورها منى زكي، إلى شقيق زوجها الذي يدعى «صالح» ويجسد شخصيته الفنان دياب، ومطالبته بالإيراد الشهري من مركب زوجها الراحل.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6

وتتابعت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6، باكتشاف «حنان» أن الإيراد الشهري أقل مما كان يُحصّله زوجها قبل وفاته، بعد حصولها عليه من شقيقه، قائلة له: «مش ده الإيراد اللي كان عادل بيجيبه يا صالح»، ليرد عليها قائلا: «إنتي بتخونيني يا حنان».

ومن ثم تبدأ المشادة الكلامية بين «حنان» و«صالح»، لتطالبه بأن يبحث عن «ريس» للمركب، أو يعيد «الريس طحان» الذي يلعب دوره الفنان حمدي هيكل، للعمل مرة أخرى على مركب زوجها إذ إنه كان المساعد الرئيسي له قبل وفاته.

وبعصبية بالغة يرفض «صالح» إعادة «الريس طحان» إلى المركب مرة أخرى، ويطلب من أرملة شقيقه ألا تُخوّنه، وأنه لن يقبل أخذ مال أولاد شقيقه اليتامى، قائلًا لها: «عمري ما آكل فلوس ولاد أخويا يا حنان».

وينتهي المشهد بشعور «حنان» بأنه لا جدوى من الحديث مع شقيق زوجها «صالح»، وتنهي الحديث معه وتذهب رفقة «الريس طحان».

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث مسلسل تحت الوصاية في إطار درامي اجتماعي، نحو أرملة تتعرض للظلم على يد حماها، الذي يصبح وصيًا على أموال أطفالها، ومن ثم يمنع عنهم العديد من الأمور بحجة أنه يؤمن لهم مستقبلهم، لتقرر «حنان» ترك بلدتها رفقة أطفالها، والانتقال إلى دمياط، حتى تعمل على مركب زوجها وتمتهن الصيد من أجل توفير قوت أولادها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية كل من، منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، مها نصار، علي الطيب.