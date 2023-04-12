القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

إشادات كبيرة يتلقاها مسلسل منى زكي المشارك ضمن السباق الرمضاني، من حقوقيات والمهتمين بشؤون المرأة، لذلك يتساءل الكثير عن القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، الذي بدأت الكثير من الأمهات والأرامل متابعته، حتى أنه يلامس ويتشابه مع قصص الكثيرات في أماكن وأعمار مختلفة، من خلال شخصيات تؤدي الأدوار وكأنها تعيش الواقع.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية

بالنسبة للقنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، فيتم عرض المسلسل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من رمضان، والقنوات الناقلة له فقط شبكة «DMc» و«DMC دراما»، وكذلك على منصة «watch it».

مواعيد مسلسل تحت الوصاية

أما عن مواعيد مسلسل تحت الوصاية، فيقدم المسلسل من خلال شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءً.

ويهتم الجمهور بمواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية، بسبب قوة الأحداث وترابطها والمشاهد التي بدأت تلمس الكثير من النساء في البيوت المصرية وتلقي تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي سواء المطلقات أو الأرامل وكلاهما يقعن تحت قوانين الوصاية، من خلال مشاركة مقاطع وأجزاء من المسلسل.

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، الذي يقدم قصة جديدة لأرملة تبحث عن حق أطفالها بعد موت زوجها، هو تردد شبكة «DMc» التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين الكبار والوجوه الشابة منهم الفنان دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث قصة مسلسل تحت الوصاية بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، عن أرملة قررت كسر خوفها من أسرة زوجها الذين أخذوا حق أبنائها غصبا، وأخذت مركب زوجها وسافرت بها بعيدا، ثم غيرت هويتها وكذلك معالم المركب خوفا من العودة إليهم مرة أخرى.