ماتوا صائمين.. تشييع جثامين 4 شباب بالشرقية لقوا مصرعهم في حادث مروري

شيع أهالي مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية مساء اليوم جثامين 4 من شباب المركز لقوا مصرعهم في حادث انقلاب ميكروباص بترعة السلام بطريق صان الحجر اتجاه بورسعيد أثناء ذهابهم إلى عملهم.

تشييع جثامين 4 شباب في صان الحجر

وشاركت جموع غفيرة من أهالي صان الحجر في تشييع الجثامين وذلك في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للشباب الراحلين.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا بانقلاب ميكروباص بطريق صان الحجر، بورسعيد ما أسفر عن وفاة كل من محمد عطية عبد الرازق، مقيم في حي المدارس بصان الحجر القبلية، وأحمد محمد المهندس، مقيم بصان القبلية مركز صان الحجر، ومحمد السيد مجاهد، مقيم بقرية التمار ة بمركز صان الحجر، وأحمد عباس، مقيم القصبي غرب صان الحجر.

انقلاب ميكروباص

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتوفين الأربعة كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم إلا أن الميكروباص انقلب بهم داخل ترعة السلام ما أسفر عن وفاتهم وإصابة 7 آخرين.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم بعد التصريح بدفنهم.