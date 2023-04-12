مصرع شاب في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بالغربية

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر تصادم سيارة بدراجة نارية «موتوسيكل» علي طريق قرية «شبشير الحصة - القرشية» بدائرة مركز شرطة السنطة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بتصادم سيارة وموتوسيكل

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة السنطة، وغرفة عمليات الإسعاف تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية «موتوسيكل» علي الطريق الواصل بين قريتي «شبشير الحصة - القرشية» أسفر عن مصرع شاب.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعي «أحمد.و. ال» ويبلغ من العمر 21 عاماً مقيم بالقرشية مركز السنطة، إثر تصادم سيارة بدراجة نارية «موتوسيكل» علي طريق قرية «شبشير الحصة - القرشية»، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

رفع أثار الحادث

وجري الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.