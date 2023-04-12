أسامة الأزهري: سالم بن أحمد العطاس المفتي الأكبر في ماليزيا أقام بالأزهر لفترة

ذكر الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أبرز المعلومات عن الحبيب سالم بن أحمد العطاس المفتي الأكبر في الدولة الماليزية.

المفتي الأكبر في ماليزيا

وقال «الأزهري» خلال لقائه ببرنامج «رجال صدقوا»، المذاع عبر فضائية dmc، إن الحبيب سالم بن أحمد العطاس يمني حضرمي علوي، جعله الله ينسج خيوطًا كثيرة، تعلم في بلده اليمن، في قرية حريضة، وخرج إلى أرض الحرمين أقام بها فترة، ثم وفد إلى مصر وأقام في الأزهر فترة، ثم يمن وجهه إلى ماليزيا ونزل هناك وصار مفتيًا لجهور التي كانت عاصمة ماليزيا قبل كوالالمبور، أي المفتي الأكبر في الدولة الماليزية.

الإمام في مصر

وأوضح أنه أتم مسيرته وتوفي عام 1316هـ، 1899م، أي قبل بداية القرن الماضي بسنة، لافتاً إلى أنه جاء إلى مصر عام 1850م.