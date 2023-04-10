أسامة الأزهري: الشيخ أبو شعيب الدكالي ترك سيرة عطرة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الشيخ أبو شعيب الدكالي كان قاضيا ووزيرا وخطيبا ورجلا شعبويا له مكانة مجتمعية كبيرة، وهو رجل بعد أن انتهت صفحة حياته ومضى إلى ربه، ترك من بعده سيرة عطرة مليئة بالإجلال والإكبار والاحترام.

محطة علمية

وأضاف الأزهري خلال برنامج «رجال صدقوا» المذاع على قناة dmc، اليوم، أن الشيخ أبو شعيب الدكالي يعتبر محطة علمية لدى الأشقاء المغاربة، وكان أيضًا حلقة ربط بين المغرب ومصر والمملكة العربية السعودية.

مولد الشيخ وحياته

وأوضح أن الشيخ أبو شعيب الدكالي ولد يوم 25 ذي القعدة عام 1295 هجريًا في بيت علمًا وفضلًا، حيث أنه حفظ القرآن الكريم، وكان على عادة الأشقاء في المغرب وموريتانيا والسنغال ممن يعتنون بالمذهب المالكي، ويعتنون أيضًا بكتاب مختصر خليل الذي ألفه خليل بن إسحاق الجندي المصري.

وتابع: «يعد كتاب (مختصر خليل) له قيمة كبيرة في المذهب المالكي، لأنه درس في بلاد الأندلس، وعدد من تشريعات أوروبا، حيث تأثرت إمارات معينة بهذا الكتاب».