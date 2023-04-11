أسامة الأزهري: العالم اللبناني عبدالكريم الطرابلسي كان مرتبطا بمصر

تناول الدكتور أسامة السيد الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية في حلقة اليوم من برنامج «رجال صدقوا» المذاع عبر فضائية «dmc» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، شخصية العالم اللبناني الشيخ عبدالكريم أفندي عويضة الطرابلسي الذي وصفه بأنه الإمام جليل الشأن وأنه كان رجل علم من الطراز الأول وكان بارعًا في العلم معتبرًا أن له غرائب وعجائب في ذلك.

الطرابلسي كان باطنه معمورًا برب العالمين

وأوضح الأزهري، أن الطرابلسي كان باطنه معمورًا برب العالمين وكان له أحوال مع الله، لافتًا إلى أنه كان يتردد عليه كثيرًا ويذهب له ويعود من عنده مرات ومرات إعجابًا بشخصيته.

وأشار الأزهري إلى أن الطرابلسي ارتبط بمصر ارتباط كبيرا جدًا، مؤكدًا أنه ولد في طرابلس لبنان عام 1865 ميلادية وقرأ القرآن الكريم وحفظه على يد الشيخ عبدالدائم نشابة والتحق بمكتب الشيخ محمد الميقاتي ثم دخل المدرسة الوطنية التي أسسها الشيخ حسين الجسر وأتقن اللغة التركية والفرنسية، إضافة للعلوم الدينية وبدأ يلح على والدته ووالده بأن ينتقل للدراسة في الأزهر الشريف ولكن والده طلب منه تلقي العلم على يد علماء لبنان وساق عليه والدته التي قالت له «هموت لو سافرت مصر».