مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21.. توقف البحث عن الجدة سوسو

شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21، العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة سميحة «يسرا» فور عودتهم من كندا وأبنائها، سماح تجسد دورها مايان السيد، وسامح، ويجسد دوره آدم الشرقاوي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21 بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21، يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال الفنانة يسرا، وفي العمل الجديد، تقدم دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا.

شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21 توقف الدكتورة سميحة بعض الوقت من الاتصال والبحث عن الجدة سوسو، وذلك بسبب انشغالها بالبحث حول سمير المسيطر ابن عم زوجها الراحل جلال، وهو دور الفنان محمد محمود.

وبدأت في الحلقة علاقة عاطفية قوية بين سماح والضابط حسام، بعد أن اتفقا سويا على الذهاب إلى السينما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21

قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21، تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها، بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.