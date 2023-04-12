مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21.. يسرا ترتب لزيارة سمير

كشفت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21، بطولة الفنانة يسرا، عن أن سمير المسيطر، دور الفنان محمد محمود، لديه عمارة في منطقة الطوابق بشارع فيصل، واتفقت الدكتورة سميحة، دور يسرا، مع انشراح، دور سما إبراهيم، على زيارته.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21 بطولة يسرا

قامت مايان السيد بالخروج في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21، مع الضابط حسام، للذهاب إلى سينما زواية من أجل مشاهدة فيلم سينمائي هناك.

قاد سامح، دور آدم الشرقاوي، في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21، فريقه للفوز أثناء لعب كرة القدم بالشارع مع فريقه الذي يتضمن أشباه النجوم أمثال ميسي ومبابي وماني ومحمد صلاح.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21.. سامح مستاء من قيادة السيارات

استاء سامح أيضا خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21 من قيادة الناس في الشارع بالقاهرة، ومقارنة بينها وبين ما يحدث في كندا، وقتما كان يعيش هناك.