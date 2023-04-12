مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21.. يسرا تنكر خروج ابنتها مع حسام

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21، بطموح فوقية (شيماء سيف) المبالغ فيه ويطلب منها أكرم (محمد ثروت) عدم المبالغة، تتصل سميحة بفوقية وتطلب منها مساعدتها للوصول لسمير بمساعدتها، يوحي لها أكرم بتغير الموضوع وتطلب سميحة من فوقية مساعدتها في تسريح شعرها وفوقية تعدها بمسكات متميزة من صنع اديها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21 بطولة يسرا

يذهب علي وأكرم في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21 مع سامح للعب كرة القدم في الشارع، يخبر علي سامح أنه يريد شراء محل «كافية».

تذهب سماح (مايان السيد) رفقة حسام في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21 لسينما الزاوية وهي متحمسة للغاية، يعزم سامح أعضاء الفريق على الغداء في منزله، يخبر سامح أعضاء الفريق ان السفر يتطلب عمل طوال الوقت لتجنب النوم في الشارع، تستمتع سماح مع حسام في السيارة على أنغام الموسيقى، يتلقى حسام مكالمة من والدته تخبره ان جدة مريض و تطلب سماح زيارة جده للاطمئنان عليه، يخبر علي سامح عن ارتباطه السابق من فتاة و لكنه لم يوفق بسبب كثرة كلامها والاطمئنان عليه بداعي و بدون داعي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21 اخراج عمرو صلاح

يعتذر حسام لسماح ويعدها بالذهاب للسينما مره أخرى، يسأل أكرم و فوقية عن سماح وتنكر سميحة وجودها مع حسام وتكتفي بإخبارهم انها بالقرب من المنزل لشراء بعض الأغراض.