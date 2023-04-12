بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في حريق شقة سكنية بكرداسة

وأصيب 11 طفلا و5 أشخاص من أسرة واحدة، في حريق شقة سكنية في منطقة كرداسة، إثر حدوث ماس كهربائي في الثلاجة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلاقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع المشاتل أبو رواش بدائرة القسم.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة على الفور بالانتقال مع القوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

إصابة 11 طفلا

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق نتيجة اشتعال بوتاجاز الطهى وماس كهربائي بثلاجة لاصقه به ونتج عنه إصابة 11 طفل وإصابة أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقه بالجسم، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وجاء أسماء المصابين في الحريق، على النحو التالي:

1- وردة خضر عبدالخالق، 59 عاما، ربة منزل.

2- مها أحمد حجازي، 35 عاما، ربة منزل.

3- محمود ناصر عشري، 24 عاما، صياد.

4- فارس ناصر عشري، 19 عاما، مزارع.

5- عبدالرحمن محمود ناصر، 15 عاما، طالب.

6- وردة محمود ناصر، 9 سنوات، طالبة.

7- محمد محمود ناصر، 13 عاما، طالب.

8- مروان محمود ناصر، 4 سنوات.

9- سجدة محمود ناصر، 3 سنوات.

10- جومانا إبراهيم ناصر، 11 عاما، طالبة.

11- أحمد مصطفى مسعد، 4 سنوات.

12- محمد مصطفى مسعد، 6 سنوات.

13- يوسف إبراهيم ناصر، 5 سنوات.

14- كريم إبراهيم ناصر، 10 سنوات، طالب.

15- محمد علاء مسعد، 7 سنوات.

16- حمزة فارس ناصر، عام واحد.

17- أحمد إبراهيم ناصر، 12 عاما، طالب.