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موعد إعادة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة cbc

كتب:

سحر العزازي
03:07 م | الخميس 13 أبريل 2023
مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

يبحث الجمهور عبر محركات البحث عن موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة  CBC، بعد تصاعد الأحداث، وحصول جميلة التي تجسد دورها ريهام حجاج، على ممتلكات والدها بموجب الوصية التي تركها لها قبل وفاته، الأمر الذي فتح صراعًا بينها وبين أشقائها ووالدتها بعد حرمانهم من الميراث وتتوالى الأحداث التي لا تزال تكشف العديد من المفاجآت.

موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc

يأتي موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc في تمام الساعة 8.30 صباحًا، فيما يعرض المسلسل على القناة ذاتها في تمام الساعة 6.15 مساءً، بجانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تدور أحداث مسلسل جميلة، حول الأزمات المتلاحقة التي طالت البطلة، بعد اكتشاف وصية والدها التي تفيد بتنازله عن جميع ممتلكاته وأمواله لها قبل رحيله، وحرمان والدتها وأشقائها من الميراث، ما زاد من حدة الصراع بين أفراد الأسرة.

أبطال مسلسل جميلة

ومسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم، الفنانة سوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأحمد الشامي، وعبير صبري، وسامح الصريطي، ويسرا اللوزي، وهاني عادل، وصبري عبدالمنعم، ومروة الأزلي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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بقلم سحر العزازي