مسلسل جميلة الحلقة 21.. التأكد من خبر حمل ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، تأكد جميلة من خبر حملها، وذلك بعد إجراء اختبار الحمل، وانتهاء فترة العلاج التي قررها دكتور هشام، ويؤدي دوره أحمد وفيق، والتي حددها بـ15 يوما من إجراء عملية الحقن المجهري، الأمر الذي يخفي وراءه كارثة خطط لها الأخير ونفذها داخل غرفة العمليات، خاصة أنه يعلم أن إنجاب جميلة من صديقه زياد، ويجسد شخصيته هاني عادل، يعني ضياع حلمه في الاستيلاء على ميراثها.

مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، مع انتهاء جميلة من جرعات العلاج المقررة، تبشر زياد بخبر حملها، وتطلب منه عدم الإعلان عن ذلك في الوقت الحالي، إلا أنه يخبر صديقه هشام باعتباره الطبيب المعالج، دون أن يعلم أنه يسعى لإفساد علاقته مع جميلة بهدف انفصالهما، وسعيه للزواج بها للاستيلاء على ميراثها الذي يقدر بملايين الجنيهات.

ويتصل زياد هاتفيًا بصديقه هشام ليخبره بحمل جميلة، في الوقت الذي كان يتواجد فيه في منزل زوجته نيرمين، طليقة زياد، التي تزوجها عرفيًا، وبمجرد سماع نيرمين بشأن خبر حمل جميلة تصاب بصدمة، إلا أن هشام بدا عليه الاطمئنان وعدم الذعر من الخبر.

أزمات في حياة جميلة

وفي الحلقات السابقة، حاولت شيري زوجة هشام، وتؤدي دورها يسرا اللوزي، إقناع هشام بضرورة إفساد عملية الحقن المجهري التي يجريها لجميلة واستغلال تجميد البويضات لديه، إلا أنه أوهمها أن ضميره المهني لن يسمح بذلك، لكن السكرتيرة الخاصة به أكدت لشيري أن هناك أمرًا غريبًا حدث في غرفة العمليات والمعمل دون أن تحدد ماذا حدث بالتحديد.