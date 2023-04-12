محمد رمضان: مسلسل جعفر العمدة جذب كل شرائح الجمهور.. وأحمد داش ممثل هايل

قال الفنان محمد رمضان إن مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض في شهر رمضان المبارك استطاع جذب جميع شرائح الجمهور.

محمد رمضان يكشف أصعب أنواع التمثيل

وعن علاقته مع الفنان أحمد داش، أضاف محمد رمضان خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى: «إحنا صحاب جدا، ودايما بيقول جعفر العمدة صاحبي، وهو ممثل هايل ومتمكن، وبيمثل من مدرسة جميلة وهي البساطة والسهولة، ووشه مرتاح وبيوصل المعنى بعينيه وده من أصعب أنواع التمثيل».

وأوضح أنه حريص على التواصل مع جمهوره طوال الوقت، متابعا: «الجمهور له منتج طالع، لن يسألك الناس في كم وقت أنجزته ولكن يسألوك عما أنجزته، وفكرة إن أبان طول الوقت إني تعبان ومرهق ضد فكرة النجم».

وتابع: «النجم لازم تبقى صورته في أحلى شكل، الصورة الكويسة منه، مبسوط وقاعد في مكان كويس لابس حاجة كويسة، الجمهور محتاج يشوف النجم بالشكل ده فقط».

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.