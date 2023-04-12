محمد رمضان عن مسلسل جعفر العمدة: لسه فيه مفاجآت خطيرة.. والنهاية هترضي الجمهور

كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض في شهر رمضان المبارك، قائلا: «تابعت ردود الفعل حول مشهد لما كنت قاعد في بيت سيف وبلال شامة ورايا، وشوفت صور وفيديوهات اتعملت على المشهد ده من الجمهور ضحكتني جدا».

سعيد بردود فعل الناس

وأضاف محمد رمضان، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، أنه سعيد للغاية بردود فعل الجمهور حول المسلسل، متابعا: «لو شوفت بلال وقتها كان فيه حاجات كتير هتتحرق للشخصية مينفعش تتحرق ويعرفها جعفر دلوقتي».

سبب هدوء جعفر

ولفت أن هدوء جعفر خلال تواجده في السجن وراءه ثقة في أنه قادر على الحصول على حقه، متابعا: «العقدة الأكبر اللي حصلت في الحلقة دي إن شوقي قال إنه يعرف مكان ابني، فهل ده بمثابة لوي دراع لجعفر وأنه ينتقم من عائلة فتح الله وهما عندهم شيء غالي جدا.. النهاية هتليق بالمسلسل وهترضي الجمهور ومش هتحبطه وفيه مفاجآت خطيرة».