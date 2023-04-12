محمد رمضان يكشف سر كلمة «ليفة» في مسلسل جعفر العمدة

كشف الفنان محمد رمضان سر كلمة «ليفة» في مسلسل جعفر العمدة، قائلا: «الجملة دي مسكت في اللوكيشن كله، وعملت مشاكل مع محمد سامي بحيث بيقولها في الحياة العادية».

سر كلمة «ليفة»

وأضاف محمد رمضان، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، أن كلمة «ليفة» قالها صدفة في أحد المشاهد، وظلت ملازمة له طوال المسلسل.

ولفت إلى أنه تفاجأ بأنه سيجسد شخصية والده «عبدالجواد»، متابعا: «محمد سامي فاجئني، وخد صورة ليا وعملها تعديل ولما شوفت الصورة قعدت أضحك».

وعن تجاهل الفنانة زينة لمسلسل جعفر العمدة، قال: «زينة نجمة كبيرة، ومشوار يحترم جدا وإضافة كبيرة للمسلسل، وعملت الدور كما ينبغي أن يكون، ودورها سهل ممتنع، ولكن هي مش عندها غزارة السوشيال ميديا».

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.