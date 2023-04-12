محمد رمضان: خناقتي وأنا حافي في جعفر العمدة واقعية وطبيعية

كشف الفنان محمد رمضان، كواليس مشهد مشاجرة «جعفر» مع كارم فتح الله بسبب «دلال» في مسلسل «جعفر العمدة»، قائلا: «اقترحت إني هقوم بهدومي زي ما أنا نايم وهشيل الغطا وأمشي حافي واتخانق، ومحمد سامي حب الاقتراح جدا، لأنه طبيعي وواقعي».

هذه المشاهد تعطي مصداقية

وأضاف محمد رمضان خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، أن مثل هذه الأشياء تعطي مصداقية أكبر، متابعا: «المشهد بيبين إنه مفكرش وأنه نزل حافي».

ولفت إلى أنه راهن المخرج محمد سامي بأن هذا المشهد سيتخطى مشهد مشاجرة عصام النمر ورفاعي، متابعا: «ضرب جعفر العمدة عقلاني وضرب راجل كبير».

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.