مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في تصادم سيارتين ميكروباص بأسيوط

شهد طريق «أسيوط - المنيا» الشرقي بدائرة مركز أبنوب في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص مما تسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص

كان غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت إخطارا من عمليات مرفق الإسعاف بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «أسيوط - المنيا» الصحراوي القديم دائرة مركز أبنوب باتجاه المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط وحدة المباحث وتبين وقوع حادث التصادم بين سيارتين ميكروباص ونتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين تم تحويلهم لمستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور .