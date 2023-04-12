محافظ أسيوط يستعرض نسب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسؤولي دار الهندسة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار متابعته الدورية لمعدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى، ومناقشة الملاحظات التي تم رصدها لتلافيها بشكل عاجل، خاصة مع قرب انتهاء العمل بعدد من المشروعات ودخولها الخدمة في القريب العاجل.

مبادرة «حياة كريمة»

وخلال اللقاء، استعرض محافظ أسيوط معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وعددها 2000 مشروع في كل القطاعات المختلفة، (مجمعات الخدمات الحكومية – المجمعات الزراعية - مياه الشرب والصرف الصحي - الغاز الطبيعي - الإتصالات - الرصف - التموين - الزراعة - الصحة - الطب البيطري - الرى - كهرباء - تعليم) والتي يجري تنفيذها في 149 قرية و894 تابعا في 7 مراكز على مستوى المحافظة، موجها بإزالة جميع المعوقات التي تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات.

المتابعة المستمرة

وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات المهمة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، وكذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتي غيرت وجه الريف المصري.

جولات ميدانية

وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارية، سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين، لتذليل كافة الصعاب والمعوقات بالإضافة إلى التنسيق مع كافة القطاعات المنفذة مما ساهم في دفع العمل بهذه المشروعات، وتحقيق معدلات تنفيذ أعلى.