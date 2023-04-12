تكثيف حملات النظافة في مراكز أسيوط استعدادا لاستقبال الأعياد

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز، والتخلص الآمن منها، حفاظاً علي البيئة، خاصة مع اقتراب حلول أعياد الربيع والفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

رفع مخالفات بالمراكز

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وأبوتيج وصدفا وديروط وأبنوب وساحل سليم والغنايم حملات نظافة ورفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع، ما أسفر عن رفع 834 طن مخلفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة، وقسم النظافة، والإشغالات، والبيئة، بكل مركز.

رؤساء المراكز والأحياء

وأضاف محافظ أسيوط، أن الحملات جاءت تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى.

تنسيق لتنفيذ المبادرات الصحية بالمدارس

في سياق آخر، شدد محافظ أسيوط، على التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، في تنفيذ المبادرات الصحية بالمدارس في القرى والنجوع، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح تلك الفعاليات، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.