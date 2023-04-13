مسلسل عملة نادرة الحلقة 21.. كيف تتصرف «نادرة» بعد خطف نجلها؟

بعد انتهاء أحداث الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة، بخطف مسعود الذي يؤدي دوره أحمد عيد لنجل نادرة «نيللي كريم» يوسف، ينتظر جمهور مسلسل عملة نادرة، متابعة الأحداث وكيف تتصرف نيللي كريم بعد خطف ابنها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 21

بدأت أحداث الحلقة 21 بوجود «نادرة» أغراضها مجمعة وبعدها يخبرها «وهبة»، أنها السبب في موت «شداد» محمد لطفي، ويجب عليها مغادرة المغارة، وتغادر نادرة ورضيعها المغارة، وتمشي نادرة حاملة ابنها في الصحراء، وتتذكر مواقف شداد معها.

أحداث من الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة

تنتهي الحلقة باختطاف «مسعود» أحمد عيد لنجل نادرة، بعد أن وجده، ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، من بطولة نيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وفريدة سيف النصر، وجومانا مراد، ورمزي العدل، ونهى صالح، ومريم الخشت، وريم رؤوف، وندى موسى، وعلي الطيب، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.