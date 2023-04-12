مسلسل عملة نادرة الحلقة 21.. مسعود يختطف نجل نادرة

عرضت مساء اليوم الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة، الذي تخوض بطولته الفنان نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 21

تبدأ الاحداث عندما تجد «نادرة» أغراضها مجمعة ويخبرها «وهبة» أنها سبب كل المشاكل والسبب في موت «شداد» ويجب أن تغادر المغارة، وتغادر نادرة ورضيعها المغارة وتترك أغراضها.

تمشي نادرة حاملة رضيعها في الصحراء وحيدة تتذكر مواقف شداد معها، تذهب نادرة لمكان غير معروف، ثم يشعر «عبد الجبار» بسعادة بعد وفاة «شداد» بينما يغضب «مسعود» لعدم إخبار والده بالأمر، بعد طرده لنادرة من مغارة الجبل، تعود نادرة لمنزل والدها، وتتصل بإسراء وتطلب منها أن تحضر لها غرضا من أغراض مسعود.

أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة

يخبر وهبة، عبد الجبار بطرده لنادرة، ويطلب منه السماح وأن يكون ضمن رجاله ويوافق عبد الجبار، يعد مسعود والده بمعرفة مكان نادرة والمحتمل وجودها في «كفر هريدي».

وتنتهي أحداث الحلقة باختطاف «مسعود» أحمد عيد لـ «يوسف» نجل نادرة، بعد أن وجده.