مسلسل عملة نادرة الحلقة 21.. هل تعود نادرة لـ عبدالجبار بعد وفاة شداد؟

ينتظر جمهور مسلسل عملة نادرة الحلقة 21، إذ أنَّ الصراع لازال قائمًا بين عائلة «عبدالجبار» و«نادرة»، خاصة بعد وفاة «شداد» الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 21

تجد نادرة أغراضها مجمعة بعد وفاة «شداد» محمد لطفي، ويقال أنَّها سبب كل المشاكل والسبب في موت «شداد» ويجب أن تغادر المغارة، وتغادر «نادرة» ورضيعها المغارة وتترك أغراضها.

وخرجت نادرة مع نجلها، ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة، ذهابها إلى مكان آخر بعد هروبها من عبد الجبار.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يجمع مسلسل عملة نادرة بين عدد من الأبطال منها نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو ريه، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، ونهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وريم رؤوف، وكريم عبدالقوي، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

معلومات مسلسل عملة نادرة

العمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ومدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبدالعاطي، مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري، وملابس غادة وفيق.