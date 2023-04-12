موعد إعادة مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، حيث لا يزال الصراع قائما بين عائلة «عبدالجبار» و«نادرة»، خاصة بعد وفاة «شداد» الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

ويُعاد مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 1 صباحا، بعد عرض الحلقة الأساسية في الساعة 7 ونصف بعد أذان المغرب مباشرة.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 21

تجد نادرة أغراضها مجمعة بعد وفاة «شداد» محمد لطفي، بأنّها سبب المشكلات والسبب في موت «شداد» ويجب أن تغادر المغارة، وتغادر «نادرة» ورضيعها المغارة وتترك أغراضها.

ومن المقرر أن تذهب مرة أخرى للبحث عن مكان جديد تسكن فيه، خاصة بعد وفاة زوجها للمرة الثانية، حيث توفي للمرة الأولى زوجها الفنان علي الطيب، والذي قتل على يد شقيقه مسعود، ثم تم قتل شداد للمرة الثانية، حيث أن لديه أعداء كثيرة خاصة بعدما تزوج بنادرة وقرر أن يساعدها ويقف إلى جوارها.