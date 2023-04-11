ترامب يحاول منع «بنس» من الإدلاء بشهادته في قضية «التلاعب بالانتخابات»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية كان من أهمها محاولة ترامب، منع نائبه السابق، مايك بنس، من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسية 2020، فيما وقع بايدن قانون أقره «الكونجرس»، في وقت سابق، يُنهي حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بفيروس كورونا.

حاول رئيس الإدارة الأمريكية السابق، دونالد ترامب، منع نائبه السابق، مايك بنس، من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات 2020، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وطعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محكمة الاستئناف الفيدرالية على حكم المحكمة الابتدائية، التي أمرت مايك بنس بالإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

نائب ترامب السابق: لا أريد تعطيل التحقيق

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إنه لا يريد تعطيل التحقيق، وفقا لقناة «إن بي سي» الأمريكية.

ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى نيويورك مرة أخرى، بعد غد الخميس للإدلاء بشهادته في دعوى مدنية حول الاحتيال المدني، رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، بقيمة 250 مليون دولار، ضد الرئيس السابق وأطفاله والشركات ذات الصلة، وفقا لما نقلته شبكة «أيه بي سي»، الإخبارية الأمريكية عن مصادر.

وأنهت الإدارة، رسميا، أمس الإثنين، حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي أُعلنت بسبب فيروس كورونا وجرى بموجبها على مدى أكثر من 3 سنوات توفير دعم استثنائي للنظام الصحي، ووقع جو بايدن، على قانون أقره «الكونجرس»، في وقت سابق، ينهي حالة الطوارئ الوطنية.

وأفادت قناة «العربية» الإخبارية، إن الغموض لا يزال يلف الوضع على الحدود مع المكسيك، حيث يتم العمل بإجراء مرتبط بحالة الطوارئ ويحمل «البند 42»، للتشدد في قبول الوافدين غير المسجلين عبر الحدود الجنوبية.

مقتل شخص في حادث إطلاق نار

أمنيا، لقى شخص مصرعه كان يحتجز سائق سيارة في حادث إطلاق نار بمدينة «سالم»، شارك فيه أحد عناصر «شرطة أوريجون»، فيما قالت إدارة النقل في الولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.، إن الطريق «آي-5» السريع المتجه شمالا، مغلق بسبب نشاط تقوم به العناصر الأمنية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إصابة 8 آخرين بينهم ضابطان في لويفيل

وأمس الإثنين، لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين بينهم ضابطين في هجوم وقع على بنك «أولد ناشونال»، وسط لويفيل بولاية كنتاكي جنوب شرق البلاد، فيما أعلنت الشرطة، مقتل مطلق النار موظف حالي بالبنك «25 عاما»، الذي بث لقطات فيديو حية لهجومه عبر الإنترنت.

من جانبه، قال «البيت الأبيض»، إن بايدن تحدث عبر الهاتف مساء أمس، مع حاكم كنتاكي آندي بيشير، حول إطلاق النار، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي نيوز»، الأمريكية.