«الكونجرس» يطلب إحاطات حول محتوى الوثائق السرية المسربة من «البنتاجون»

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، خلال جلسة للكونجرس، مساء الثلاثاء، إنه طلب إحاطات سرية لأعضاء المجلس بشأن محتوى الوثائق السرية المسربة من البنتاجون، بعدما أثار تسريبها قلق كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، حسب تقرير لصحيفة «بوليتيكو».

الوثائق المسربة أكبر اختراق للاستخبارات الأمريكية

وطالب مشرعون أمريكيون بإجابات على أسباب تسريب وثائق شديدة الحساسية من البنتاجون، والتي تضمنت معلومات عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، وقال شومر إنه طلب إحاطات سرية للأعضاء بشأن التسريب، الأسبوع المقبل، فيما شدد قادة لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ بأنهم اطلعوا على التسريب، الذي وصفوه بأنه أكبر اختراق للاستخبارات الأمريكية خلال عقد من الزمان.

مطالبات بالعثور على مصدر التسريب

وقال النائب الجمهوري مايك تيرنر، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في تصريحات لشبكة «سي بي إس» الإخبارية «لا نعرف ما الذي قد يظهر أو ما يمكنهم الوصول إليه أيضًا، لهذا السبب من المهم جدًا العثور على المصدر وإغلاقه، فالتسريب قد يصل إلى حد التجسس».

«العدل الأمريكية» تفتح تحقيق حول تسريب الوثائق

وفاجأ تسريب الوثائق السرية على وسائل التواصل الاجتماعي وزارة الدفاع الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، ما دفع وزارة العدل لفتح تحقيق حول الواقعة، خاصة أن الوثائق تتضمن معلومات شديدة الحساسية تتعلق بالأزمة في أوكرانيا.

ومن جانبه، وصف النائب الديمقراطي جيم هايمز، العضو البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التسريب بأنه «غير مقبول»، مشيرا إلى أنه يريد أن يعرف في أسرع وقت ممكن كيف حدث التسريب؟، وما إذا كان قد كشف عن أي مصادر لجمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية.

وقال هايمز لصحيفة بوليتيكو إن «هذا التسريب مقلق بشكل خاص، لأنه قد تكون له عواقب في الوقت الفعلي»، في إشارة إلى الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن التسريب الذي يأتي بعد اكتشاف معلومات سرية في عقارات مرتبطة بترامب وبايدن ومايك بنس، يشير إلى مشكلات أوسع في التعامل مع المعلومات السرية، وتوقع أن يكون هناك اهتمام من الحزبين بتشديد ممارسات التعامل مع المواد السرية.