«البنتاجون»: اتخذنا خطوات لمعرفة هوية مسربي الوثائق السرية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنها اتخذت خطوات لمعرفة هوية الأشخاص الذين اطلعوا على الوثائق المسربة، وجرى إبلاغ وزير الدفاع بتسريب الوثائق 6 أبريل.

الوثائق المسربة تشبه المقدمة لكبار القادة في أمريكا

وأضافت البنتاجون، في بيان نقلته قناة «العربية» مساء اليوم الإثنين: «الوثائق المسربة شبيهة بتلك التي يتم تقديمها لكبار القادة».

وفتحت البنتاجون تحقيقا موسعا في منشورات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويتناقل الأفراد أن هذا الوثاق تضم حقائق حول الأزمة الروسية الأوكرانية، وبلغ عدد هذه الوثائق 100 وثيقة مكتوب عليها «سري للغاية».