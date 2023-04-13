تكريم حفظة القرآن الكريم في رأس سدر.. جوائز قيمتها 13 ألف جنيه «صور»

قال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المديرية تحضر حفلات تكريم حفظة القرآن الكريم في كل المدن، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لتشجيع الشباب والفتيات على حفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك، خلال احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمدينة رأس سدر، إذ نظمت جمعية هيئة الشبان العالمية فرع رأس سدر، برئاسة سيد عوض رئيس مجلس الإدارة، مسابقة رمضانية لحفظ القرآن الكريم، بحضور علي إبراهيم حمادة رئيس مجلس المدينة.

جوائز المسابقة

وقال «عوض»، إنه جرى منح المتفوقين جوائز مالية وعينية، وذلك لتشجيع أبناء مدينة رأس سدر على حفظ كتاب الله، موضحًا أن أبناء سيناء يتمتعون بالمواهب والقدرات في شتى المجالات.

أسماء المكرمين في المسابقة

وأوضح أنه جرى تنظيم احتفالية كبيرة بمسجد رأس سدر وتكريم جميع المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم ومنحهم كتاب الله وجوائز مالية، إذ جرى تكريم الخمسة الأوائل من كل مستوى من المستويات الثلاثة، ومنحهم شهادات تقدير ومصاحف مع الجائزة المالية على النحو التالي:

１- محمد أحمد حنفي علي حصل على المركز الأول، جائزة قدرها 3000 جنيه لحفظه القرآن كاملًا.

２- أحمد علي طاهر إبراهيم، المركز الثاني، جائزة قدرها 2000 جنيه لحفظه القرآن كاملًا.

３- محمود حسن محمود حسن، المركز الثالث، جائزة قدرها 1500 جنيه لحفظه القرآن كاملًا.

４- أحمد سليمان عبدالله علي حسن، المركز الرابع، حائزة قدرها 1000 جنيه لحفظه القرآن كاملًا.

５- مريم وائل عبدالغفار علي يونس، المركز الخامس، جائزة قدرها 500 جنيه لحفظه القرآن كاملًا.

６- محمد حسن محمود حسن، المركز الأول، جائزة قدرها 1500 جنيه، لحفظه نصف القرآن.

７- هنا محمد فتح الله محمد شحاتة، المركز الثاني، جائزة قدرها 1000 جنيه، لحفظها نصف القرآن.

８- أسامة سليمان عبدالله علي حسن، المركز الثالث، جائزة قدرها 700 جنيه لحفظه نصف القرآن.

９- حنين عبدالفتاح عبد الفتاح محمد، المركز الرابع، جائزة قدرها 400 جنيه، لحفظها نصف القرآن.

１０- محمد محمد أحمد حسن زيدان، المركز الخامس، جائزة قدرها 200 جنيه، لحفظه نصف القرآن.

１１- محمد وجدي محمد كمال، المركز الأول، جائزة قدرها 500 جنيه، لحفظه ربع القرآن.

１２- تقى أحمد السيد أمين علي، المركز الثاني، جائزة قدرها 400 جنيه، لحفظها ربع القرآن.

１３- عمر خالد صلاح عزام، المركز الثالث، جائزة قدرها 300 جنيه، لحفظه ربع القرآن.

１４- أحمد حسن محمود حسن، المركز الرابع، جائزة قدرها 200 جنيه، لحفظه ربع القرآن.

１５- أنس خالد صلاح عزام، المركز الخامس، جائزة قدرها 150 جنيهًا، لحفظه ربع القرآن.

في السياق ذاته، كرم سيد عوض عضو مجلس النواب، الشيخ إسماعيل الراوي مفوض المحافظ للشؤون الدينية والمساجد، وفضيلة الشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف، وجرى تكريم لجنة التحكيم من إدارة الوعظ بالأزهر الشريف والشيخ سليمان عبدالله حسن مدير إدارة أوقاف رأس سدر.