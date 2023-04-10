مشاركة 167 شخصا في اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالبحيرة

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم، بالتعاون مع هيئة الأزهر الشريف، والتي يشارك بها 167 متسابقا من أبناء محافظة البحيرة.

فعاليات مكتبة مصر العامة بدمنهور

يأتي ذلك في إطار فعاليات المكتبة بحلول شهر رمضان المبارك، حيث أقيمت المسابقة تحت إشراف 3 لجان أعضائها من مشايخ الأزهر الشريف والعاملين بإدارة شئون القرآن الكريم، حيث سيتم اختيار الفائزين وتكريمهم في احتفالات المكتبة بليلة القدر.

المسابقة تقام على مستويين

ونُظمت المسابقة على مستويين، المستوى الأول استهدف الأطفال والشباب من سن 10 أعوام إلى 25 عاما، ويتم اختبارهم في حفظ القرآن الكريم كاملا أو نصفه حفظا وتجويدا، أما المستوى الآخر استهدف البراعم أقل من 10 أعوام، وسيتم اختبارهم في حفظ الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين أو جزء عم فقط.

وتعقد المسابقة خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ويتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي للمسابقة يوم 27 رمضان، وجاءت المسابقة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وقال عبدالحميد نشأت، أحد أولياء الأمور، إن طفليه محمد وعبدالرحيم اعتادا المشاركة كل عام في مسابقة حفظ القرآن في مكتبة مصر العامة، مشيداً بدورها الهام في تشجيع الأطفال للإقبال على المشاركة في مثل هذه المسابقات التي تزرع في نفوس الأطفال حب المنافسة في حفظ كتاب الله.